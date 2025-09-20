Atelier I Casa do Povo · Carte Blanche avec Lia Rodrigues, Nacera Belaza I École du soir, Ateliers du sensible La Maison des Métallos Paris

En collaboration avec la Casa do Povo, deux ateliers du sensible sont proposés au choix, consacrés aux artistes Lia Rodrigues et Nacera Belaza.

L’atelier avec Lia Rodrigues aura lieu le samedi 20 septembre à 11h, et celui avec Nacera Belaza, le dimanche 21 septembre à 15h. À partir de leurs parcours et de la thématique « Une vie commune », ces ateliers offriront un espace de pratique autour de leurs approches sensibles du corps, de la communauté et du geste chorégraphique.

Depuis plus de 50 ans, le Centre Pompidou et le Festival d’Automne contribuent à la redéﬁnition du paysage culturel, s’appuyant sur un engagement audacieux en faveur de la création, et faisant ainsi rayonner les arts contemporains à l’échelle nationale et internationale. Fortes d’une collaboration de longue date, les deux institutions s’associent cette année autour d’une programmation ambitieuse, mettant à l’honneur la création du chorégraphe Noé Soulier et du musicien et plasticien Tarek Atoui, ainsi que celle de la performeuse et cinéaste Gabriela Carneiro da Cunha. Ensemble, le Centre Pompidou et le Festival d’Automne imaginent également une « École du soir », pensée et orchestrée par le philosophe et économiste Felwine Sarr.

Dans le cadre du programme Constellation du Centre Pompidou. Le Centre Pompidou remercie Pernod Ricard, mécène des spectacles vivants.

Manifestation organisée dans le cadre de la Saison Brésil-France 2025

À l’occasion de L’École du soir — nouveau cycle de pensée imaginé par le Festival d’Automne et le Centre Pompidou, en complicité avec Felwine Sarr — une série de rencontres et d’ateliers se déploie autour de la question « Une vie commune », dont la première rencontre aura lieu le 19 octobre au Théâtre de la Ville avec Judith Butler.

Le dimanche 21 septembre 2025

de 15h00 à 19h00

gratuit sous condition

Inscription à l’adresse : assistant.rp@festival-automne.com

Tout public.

La Maison des Métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

