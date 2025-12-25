Atelier IA avancé : Les secrets du prompt, Médiathèque Françoise Sagan Paris
Atelier IA avancé : Les secrets du prompt, Médiathèque Françoise Sagan Paris mercredi 28 janvier 2026.
Explorez les secrets du prompt engineering à travers des
exemples concrets qui vous éclaireront. Plongez dans la pratique du prompt
parfait pour révéler tout le potentiel de ChatGPT, tout en explorant ses
limites et en maîtrisant quelques techniques de contournement.
Informations pratiques
Atelier le mercredi 28 janvier de 19h à 21h30 au 2ème étage de la médiathèque
Réservation obligatoire
Découvrez le pouvoir du prompt et l’art essentiel de sa rédaction pour atteindre des résultats parfaits !
Le mercredi 28 janvier 2026
de 19h00 à 21h30
gratuit
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-28T20:00:00+01:00
fin : 2026-01-28T22:30:00+01:00
Date(s) : 2026-01-28T19:00:00+02:00_2026-01-28T21:30:00+02:00
Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris
+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr
Afficher la carte du lieu Médiathèque Françoise Sagan et trouvez le meilleur itinéraire