Atelier IA avancé : Les secrets du prompt, Médiathèque Françoise Sagan Paris

Explorez les secrets du prompt engineering à travers des

exemples concrets qui vous éclaireront. Plongez dans la pratique du prompt

parfait pour révéler tout le potentiel de ChatGPT, tout en explorant ses

limites et en maîtrisant quelques techniques de contournement.

Informations pratiques

Atelier le mercredi 28 janvier de 19h à 21h30 au 2ème étage de la médiathèque

Réservation obligatoire

Découvrez le pouvoir du prompt et l’art essentiel de sa rédaction pour atteindre des résultats parfaits !

Le mercredi 28 janvier 2026

de 19h00 à 21h30

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-28T20:00:00+01:00

fin : 2026-01-28T22:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-28T19:00:00+02:00_2026-01-28T21:30:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr



Afficher la carte du lieu Médiathèque Françoise Sagan et trouvez le meilleur itinéraire

