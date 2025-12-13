Atelier IA et hybridation [Piloter] STEREOLUX Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-17 18:30 – 21:00

Atelier 2 : [Performer] Hybrider des médias IA dans un outil de live avec Resolume Cet atelier vous apprend à utiliser vos clips IA comme matière première pour la performance live.Au programme : audio-réactivité, hybridation générative et introduction à Resolume Wire. L’objectif est d’enrichir des médias IA statiques pour en faire des visuels dynamiques, réactifs et performatifs. Déroulé (2h30)Import & Préparation (30 min) : Encodage (DXV/Hap), organisation d’un deck VJ, import de clips IA (fournis ou personnels).Audio-réactivité (60 min) :Analyse audio (BPM, FFT).Liaison des paramètres : kick ? opacité, basses ? distorsion, BPM ? vitesse.Mise en mouvement des visuels IA.Introduction au génératif (60 min) :Prise en main de Resolume Wire.Création d’un petit effet génératif (feedback, kaléidoscope…).Hybridation : utilisation des clips IA comme textures d’entrée du patch Wire.Conclusion (15 min) : Mini performance live audio-réactive et semi-générative.Matériel requis pour les participant·es :Ordinateur portable.Resolume Arena (version démo) installé.Resolume Wire (gratuit) installé.5 à 10 boucles vidéo (personnelles ou téléchargées).

