Atelier IA et hybridation [Produire] Stereolux Nantes mercredi 28 janvier 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-01-28 18:30 – 21:00
Gratuit : non Unique : 5€
Atelier 1 : [Produire] Découvrir l’outil de génération open-source ComfyUI Oubliez les outils en ligne bridés et payants : cet atelier vous apprend à mieux contrôler l’IA générative open-source.Vous apprendrez, avec ComfyUI, à construire vos propres workflows de génération d’images et de vidéos, gratuits et illimités. En 2h30, vous plongerez au cœur du fonctionnement d’un générateur IA : modèles, LORAs, checkpoints, interface nodale…L’objectif : comprendre, manipuler et repartir avec vos premiers médias uniques. Déroulé (2h30)Introduction (30 min) : Panorama des IA ; “local” vs “cloud” ; avantages de l’open-source ; installation (via Pinokio) ; écosystème (ComfyManager, Civitai).Workflow 1 : txt2img (45 min) : Construction d’un premier workflow simple (texte ? image). Logique complète : Load Model ? Prompt ? Sampler ? Save Image.Workflow 2 : img2img (30 min) : Utilisation d’une image existante comme base. Ajout du module Load Image.Workflow 3 : Vidéo (45 min) : Introduction à AnimateDiff. Création d’une première boucle vidéo de 2–3 secondes à partir d’un prompt.Conclusion (15 min) : Panorama des autres possibilités (audio, upscale…) et questions/réponses.Matériel requis pour les participant·es :Ordinateur portable (Windows, Mac ou Linux) avec 30 Go d’espace libre.Utile : ComfyUI pré-installé (via Pinokio), mais installation expliquée si nécessaire.
Stereolux Nantes 44000
