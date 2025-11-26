Atelier IA expert : Maîtrisez les outils avancés de l’IA Médiathèque Françoise Sagan Paris

Dans cet atelier, nous reverrons la structure du prompt et son impact sur la qualité des réponses, avant d’explorer les fonctionnalités avancées de l’outil : la mémoire, les commandes personnalisées et les GPTs spécialisés.

Vous découvrirez aussi NotebookLM, l’assistant de Google qui résume, explique et organise vos documents, ainsi qu’un outil en ligne de détection de textes générés par IA, pour apprendre à repérer les productions artificielles.

À travers des démonstrations et des exercices pratiques, vous apprendrez à configurer ChatGPT selon vos besoins, à gagner du temps et à adopter un usage critique, éthique et efficace de l’intelligence artificielle.

Informations pratiques

Atelier le mercredi 26 novembre de 19h à 21h30 au 2ème étage de la médiathèque

Réservation obligatoire

Vous connaissez déjà ChatGPT ? Passez au niveau expert !

Le mercredi 26 novembre 2025

de 19h00 à 21h30

gratuit

Public adultes.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr