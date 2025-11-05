ATELIER IA “L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, AMIE OU ENNEMIE ?” Castries

ATELIER IA “L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, AMIE OU ENNEMIE ?”

1790 Route de Fontmarie Castries Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-11-05

L’intelligence artificielle, amie ou ennemie ?

Venez découvrir la Bataille de l’IA, un atelier ludique et collaboratif pour explorer les enjeux sociaux et environnementaux de l’IA générative

L’intelligence artificielle transforme nos manières de travailler, de créer et de communiquer. Mais derrière ses prouesses techniques se cachent des impacts souvent méconnus sur l’environnement et nos modes de vie.

Accompagné de Julien, l’atelier La Bataille de l’IA propose d’explorer ces enjeux de manière originale et participative. À travers un jeu de cartes, les participant.es sont amené.es à débattre, coopérer et réfléchir collectivement aux conséquences sociétales du développement de l’IA.

Au programme

↠ Découvrir les faits marquants de l’IA et retracer l’histoire de l’IA

↠ Débattre autour des enjeux de l’IA Générative sur 5 thématiques clefs fiabilité de l’information, Impact environnemental, Biais algorithmiques, Créativité et Impact sociétaux,

↠ Explorer de scénarios prospectifs sur l’IA Générative ! .

1790 Route de Fontmarie Castries 34160 Hérault Occitanie

English :

Artificial intelligence, friend or foe?

Come and discover the Battle of AI, a fun, collaborative workshop exploring the social and environmental challenges of generative AI

Artificial intelligence is transforming the way we work, create and communicate. But behind its technical prowess lie often overlooked impacts on the environment and our ways of life

German :

Künstliche Intelligenz Freund oder Feind?

Erleben Sie die Schlacht der KI, einen spielerischen und kollaborativen Workshop, um die sozialen und ökologischen Herausforderungen der generativen KI zu erforschen

Künstliche Intelligenz verändert die Art und Weise, wie wir arbeiten, kreativ sind und kommunizieren. Doch hinter ihren technischen Errungenschaften verbergen sich oft unbekannte Auswirk

Italiano :

Intelligenza artificiale, amica o nemica?

Venite a scoprire la Battaglia dell’IA, un workshop divertente e collaborativo per esplorare le sfide sociali e ambientali dell’IA generativa

L’intelligenza artificiale sta trasformando il nostro modo di lavorare, creare e comunicare. Ma dietro le sue prodezze tecniche si nascondono impatti spesso poco conosciuti sull’ambiente e sul nostro stile di vita

Espanol :

Inteligencia artificial, ¿amiga o enemiga?

Ven y descubre la Batalla de la IA, un taller divertido y colaborativo para explorar los retos sociales y medioambientales de la IA generativa

La inteligencia artificial está transformando nuestra forma de trabajar, crear y comunicarnos. Pero detrás de sus proezas técnicas se esconden impactos a menudo poco conocidos sobre el medio ambiente y nuestras

