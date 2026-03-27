Atelier IA philo intergenerationnel CAUTERETS Cauterets

Atelier IA philo intergenerationnel

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 17:00:00

fin : 2026-04-24 18:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Les intelligences artificielles font parfois peur, parfois rêver. Mais cette peur n’a sans doute pas le même visage selon que l’on ait 8, 16, 40 ou 70 ans. Ce qui inquiète les uns intrigue les autres ;ce qui semble évident à certains questionne profondément d’autres. C’est pourquoi réfléchir ensemble — enfants, adolescents, parents, grands-parents —est précieux chacun voit autrement, parce que chacun vit à un autre moment de la vie. Prenons ce temps pour confronter nos regards et comprendre, ensemble, ce que les IA changent… et ce qu’elles ne changent pas dans notre manière d’être humains.

Animé par Peggy Saule-professeure de philosophie

A partir de 8 ans

Gratuit-sur inscription à la médiathèque .

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96

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English :

Artificial intelligences sometimes frighten, sometimes inspire. But this fear probably has a different face depending on whether you’re 8, 16, 40 or 70. What worries some intrigues others; what seems obvious to some raises profound questions in others. That’s why thinking together children, teenagers, parents, grandparents is so valuable: everyone sees things differently, because everyone is living at a different stage of life. Let’s take this time to compare our views and understand, together, what AIs change? and what they don’t change in our way of being human.

Hosted by Peggy Saule-professor of philosophy

Ages 8 and up

L’événement Atelier IA philo intergenerationnel Cauterets a été mis à jour le 2026-03-27 par OT de Cauterets|CDT65