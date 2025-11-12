Atelier IA Un dessin qui prend vie ! Salle des fêtes du château Cadaujac
Atelier IA Un dessin qui prend vie ! Salle des fêtes du château Cadaujac mercredi 12 novembre 2025.
Atelier IA Un dessin qui prend vie !
Salle des fêtes du château Parc du Château Cadaujac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12 14:30:00
fin : 2025-11-12
Date(s) :
2025-11-12
Et si votre dessin devenait animé ?
À partir d’une sélection d’œuvres du musée numérique, laissez libre cours à votre imagination pour créer votre propre dessin, puis découvrez comment l’intelligence artificielle peut le transformer en une petite animation vidéo.
Un moment créatif et surprenant.
Durée 1h
Public à partir de 5 ans .
Salle des fêtes du château Parc du Château Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 98 05 37
English : Atelier IA Un dessin qui prend vie !
German : Atelier IA Un dessin qui prend vie !
Italiano :
Espanol : Atelier IA Un dessin qui prend vie !
L’événement Atelier IA Un dessin qui prend vie ! Cadaujac a été mis à jour le 2025-11-07 par Sud Bordeaux Tourisme