Atelier IA Un dessin qui prend vie ! Salle des fêtes du château Cadaujac

Atelier IA Un dessin qui prend vie !

Salle des fêtes du château Parc du Château Cadaujac Gironde

Tarif :

Date :

Début : 2025-11-12 14:30:00

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

Et si votre dessin devenait animé ?

À partir d’une sélection d’œuvres du musée numérique, laissez libre cours à votre imagination pour créer votre propre dessin, puis découvrez comment l’intelligence artificielle peut le transformer en une petite animation vidéo.

Un moment créatif et surprenant.

Durée 1h

Public à partir de 5 ans .

Salle des fêtes du château Parc du Château Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 98 05 37

