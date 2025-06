Atelier Ikebana avec Frédérique Guy Musée des Arts d’Afrique et d’Asie Vichy 30 juillet 2025 15:00

Allier

Musée des Arts d'Afrique et d'Asie 16 avenue Thermale Vichy Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-07-30 15:00:00

fin : 2025-07-30 17:00:00

2025-07-30

Venez faire vivre les fleurs et repartez avec votre sculpture végétale !

L’ikebana est l’art japonais de la composition florale.

Entrée aux expositions et atelier IKEBANA

.

Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 76 40 musee-aaa@wanadoo.fr

English :

Come and bring flowers to life, and leave with your own plant sculpture!

Ikebana is the Japanese art of flower arrangement.

Admission to exhibitions and IKEBANA workshop

German :

Bringen Sie die Blumen zum Leben und nehmen Sie Ihre eigene Pflanzenskulptur mit nach Hause!

Ikebana ist die japanische Kunst des Blumensteckens.

Eintritt zu den Ausstellungen und zum IKEBANA-Workshop

Italiano :

Venite a dare vita ai fiori e lasciate la vostra scultura vegetale!

L’Ikebana è l’arte giapponese della composizione floreale.

Ingresso alle mostre e al laboratorio IKEBANA

Espanol :

Venga a dar vida a las flores y váyase con su propia escultura vegetal

Ikebana es el arte japonés del arreglo floral.

Entrada a las exposiciones y al taller de IKEBANA

