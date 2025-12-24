Atelier Ikebana, Cinéma Getari Enea Guéthary

Atelier Ikebana

Dans le cadre de la semaine Les Saisons Hanabi 2026 dédiée au cinéma japonais (7 jours, 7 films japonais en avant-première), nous proposons un atelier IKEBANA, art traditionnel japonais de la composition florale.

Un moment créatif et apaisant, ouvert à tous, pour explorer l’harmonie des lignes, des formes… et repartir avec sa propre création.

L’atelier sera animé par Véronique Les fleurs buissonnières, et s’adresse à tous les publics à partir de 15 ans. .

