Atelier Ikebana Rue George Sand Le Sourn

Début : 2026-02-10 14:00:00
fin : 2026-02-10 16:00:00

2026-02-10

Atelier Ikebana (art floral japonais) avec Ivy Le Maguer, Senior Professor de l’école Ikenobo. Découvrez le style libre Jiyuka et apprenez à faire vivre les fleurs .
Pour adultes | Sur inscription.   .

Rue George Sand Médiathèque Le Sourn 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 27 81 96 

