Atelier illusions d’optique au Planétarium Ludiver Tonneville La Hague

Atelier illusions d’optique au Planétarium Ludiver

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 14:45:00

fin : 2026-04-09 15:45:00

Date(s) :

2026-04-09

Atelier pour les enfants de 7 à 11 ans.

Et si vos yeux vous jouaient des tours ? Plongez dans l’univers fascinant des illusions d’optique et découvrez comment notre cerveau peut être facilement trompé.

Au cours de cet atelier, les participants explorent différents types d’illusions visuelles formes impossibles, effets de profondeur, images trompeuses…

À travers des expériences simples et ludiques, comprenez les mécanismes qui perturbent notre perception et testez vos propres sens !

Deux créneaux au choix

– 14h45 15h45,

– 16h15 17h15.

Réservation indispensable nombre de places limité ! .

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80 planetarium.ludiver@lecotentin.fr

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English : Atelier illusions d’optique au Planétarium Ludiver

L’événement Atelier illusions d’optique au Planétarium Ludiver La Hague a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Cotentin La Hague