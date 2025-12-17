Atelier Illusions d’optique Place Jean Jaurès Hauts de Bienne
Atelier Illusions d’optique Place Jean Jaurès Hauts de Bienne mercredi 22 avril 2026.
Atelier Illusions d’optique
Place Jean Jaurès Musée de la Lunette Hauts de Bienne Jura
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:30:00
fin : 2026-04-22 16:30:00
Date(s) :
2026-04-22
Crée des illusions qui retournent la tête au Musée de la Lunette ! .
Place Jean Jaurès Musée de la Lunette Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 39 30 accueilmusee@mairie-morez.fr
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L’événement Atelier Illusions d’optique Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-03-18 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)