Atelier Illusions d’optiques CCSTI Lacq-Odyssée Mourenx mercredi 14 janvier 2026.
CCSTI Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14
fin : 2026-01-14
Date(s) :
2026-01-14
Parviendrez vous à distinguer les illusions de la réalité ? Images, objets étonnants, jeux de lumière… nous irons au cœur de ces phénomènes pour mieux comprendre le fonctionnement de nos yeux et du cerveau. .
CCSTI Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 85
English : Atelier Illusions d’optiques
L’événement Atelier Illusions d’optiques Mourenx a été mis à jour le 2026-01-02 par OT Coeur de Béarn