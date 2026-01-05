Atelier Illusions d’optiques CCSTI Lacq-Odyssée Mourenx

Atelier Illusions d’optiques

CCSTI Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-14

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2026-01-14

Parviendrez vous à distinguer les illusions de la réalité ? Images, objets étonnants, jeux de lumière… nous irons au cœur de ces phénomènes pour mieux comprendre le fonctionnement de nos yeux et du cerveau. .

CCSTI Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 85

