Atelier illusions d’optiques Médiathèque l’Uni’Vert Scaër
Atelier illusions d’optiques Médiathèque l’Uni’Vert Scaër mercredi 15 avril 2026.
Atelier illusions d’optiques
Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:00:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Grâce à la magie de la persistance rétinienne, dessinez et réalisez vos propres jouets animés !
À partir de 6 ans, sur inscription. .
Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 57 60 07
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English : Atelier illusions d’optiques
L’événement Atelier illusions d’optiques Scaër a été mis à jour le 2026-03-28 par OT QUIMPERLE LES RIAS