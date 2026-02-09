Atelier Illustration à la manière de Barroux

11A rue de la Perdrix Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-03-04 14:00:00

fin : 2026-03-04 16:00:00

Date(s) :

2026-03-04

À partir de l’album Ogre, cacatoès et chocolat (texte de Cécile Roumignière, Belin) nous te proposons de découvrir les illustrations de Stéphane-Yves Barroux, dit Barroux. Né en France, il a ensuite habité dans différents endroits du monde et a illustré de nombreux livres. Celui que nous avons choisi te permettra de t’essayer à l’aquarelle et au collage.

À partir de 6 ans Sur inscriptionEnfants

0 .

11A rue de la Perdrix Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 87 48 91 doriane.tacik@mairie-thionville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From the album Ogre, cacatoès et chocolat (text by Cécile Roumignière, Belin) we invite you to discover the illustrations by Stéphane-Yves Barroux, known as Barroux. Born in France, he has since lived in different parts of the world and illustrated many books. The one we’ve chosen will give you the chance to try your hand at watercolor and collage.

From age 6 Registration required

L’événement Atelier Illustration à la manière de Barroux Thionville a été mis à jour le 2026-02-09 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME