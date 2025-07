Atelier illustration avec Cécile Bonbon « Le Machin » La Cabane Villeneuve-sur-Lot

Atelier illustration avec Cécile Bonbon « Le Machin » La Cabane Villeneuve-sur-Lot jeudi 17 juillet 2025.

Atelier illustration avec Cécile Bonbon « Le Machin »

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 10:30:00

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-07-17

Découpages, collages, bricolages… fabriquons un « machin » avec Cécile Bonbon, dès 3 ans.

Sur inscription.

Découpages, collages, bricolages… fabriquons un « machin » avec Cécile Bonbon, dès 3 ans.

Sur inscription. .

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67

English : Atelier illustration avec Cécile Bonbon « Le Machin »

Cutting, pasting, crafting… let’s make a « thing » with Cécile Bonbon, ages 3 and up.

Registration required.

German :

Ausschneiden, collagieren, basteln… Wir stellen ein « Dingsbums » her mit Cécile Bonbon, ab 3 Jahren.

Nach Anmeldung.

Italiano :

Tagliare, incollare, creare… realizziamo una « cosa » con Cécile Bonbon, a partire dai 3 anni.

Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Recortar, pegar, hacer manualidades… vamos a hacer una « cosa » con Cécile Bonbon, a partir de 3 años.

Inscripción obligatoria.

L’événement Atelier illustration avec Cécile Bonbon « Le Machin » Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-06-29 par OT Villeneuve Vallée du Lot