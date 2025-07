Atelier illustration avec Séverine Duschene Rue de Gajac Villeneuve-sur-Lot

Atelier illustration avec Séverine Duschene mercredi 16 juillet 2025 14:00:00.

Atelier illustration avec Séverine Duschene

Rue de Gajac Quai de Gajac Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Début : 2025-07-16 14:00:00

fin : 2025-07-16

2025-07-16

Vous aimez Le Petit Chaperon Rouge ? Venez créer votre propre histoire.

Atelier dessins, découpages et collages avec l’illustratrice Séverine Duschene autour de l’album Vous ici ? .

Dès 7 ans.

Rue de Gajac Quai de Gajac Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67

English : Atelier illustration avec Séverine Duschene

Do you like Little Red Riding Hood? Come and create your own story.

Drawing, cutting and collage workshop with illustrator Séverine Duschene, based on the album « Vous ici?

Ages 7 and up.

German : Atelier illustration avec Séverine Duschene

Gefällt Ihnen Rotkäppchen? Dann kommen Sie und kreieren Sie Ihre eigene Geschichte.

Workshop Zeichnen, Schneiden und Collagen mit der Illustratorin Séverine Duschene rund um das Album « Vous ici? ».

Ab 7 Jahren.

Italiano :

Vi piace Cappuccetto Rosso? Venite a creare la vostra storia.

Laboratorio di disegno, taglio e collage con l’illustratrice Séverine Duschene basato sull’album « Vous ici?

Dai 7 anni in su.

Espanol : Atelier illustration avec Séverine Duschene

¿Te encanta Caperucita Roja? Ven a crear tu propio cuento.

Taller de dibujo, recorte y collage con la ilustradora Séverine Duschene basado en el álbum « Vous ici?

A partir de 7 años.

