Atelier illustration avec Sophie Rohrbach, illustratrice des albums Ticajou La Loupe 8 juillet 2025 10:00

Eure-et-Loir

Atelier illustration avec Sophie Rohrbach, illustratrice des albums Ticajou La Loupe Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08 10:00:00

fin : 2025-07-08

Date(s) :

2025-07-08

Atelier illustration de 10h à 12h et séance de dédicace à partir de 16h30 avec Sophie Rohrbach, illustratrice des albums Ticajou

.

La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 94 37

English :

Illustration workshop from 10am to 12pm and book signing from 4.30pm with Sophie Rohrbach, illustrator of the Ticajou albums

German :

Illustrationsworkshop von 10 bis 12 Uhr und Signierstunde ab 16.30 Uhr mit Sophie Rohrbach, Illustratorin der Ticajou-Alben

Italiano :

Laboratorio di illustrazione dalle 10 alle 12 e sessione di autografi dalle 16.30 con Sophie Rohrbach, illustratrice degli albi di Ticajou

Espanol :

Taller de ilustración de 10.00 a 12.00 h y sesión de firmas a partir de las 16.30 h con Sophie Rohrbach, ilustradora de los álbumes Ticajou

L’événement Atelier illustration avec Sophie Rohrbach, illustratrice des albums Ticajou La Loupe a été mis à jour le 2025-06-21 par OT DU PERCHE