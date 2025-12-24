Atelier illustration, Batz-sur-Mer

Atelier illustration

11 rue de la Plage Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Début : 2026-01-24 15:30:00

fin : 2026-01-24 17:00:00

2026-01-24

ATELIER ILLUSTRATION avec Adèle Verlinden

Samedi 24 janvier à 15h30

Médiathèque

Après la lecture de l’album Polly et les trois chiens d’Adèle Verlinden, les enfants sont invités à choisir un animal de la vie de tous les jours, de la ville ou de la campagne, et à le transformer en animal fantastique.

Est-il immense ? A-t-il des pouvoirs magiques ? Une couleur improbable ? Un nom de super héros ? Des accessoires surprenants ? Un atelier animé par l’illustratrice Adèle Verlinden, avec des crayons de couleur, des feutres et des paillettes.

Enfants de 5 à 10 ans (durée 1h30).

Inscription auprès de la médiathèque. .

11 rue de la Plage Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 89 51 mediatheque@mairie-batzsurmer.fr

