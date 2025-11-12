Atelier illustration Médiathèque de Cognac Cognac

Atelier illustration

Médiathèque de Cognac 10 rue du Minage 16100 COgnac Cognac Charente

Début : Mercredi 2025-11-12 14:00:00

fin : 2025-11-12

2025-11-12

A la rencontre des flamants roses



A partir de l’album La Malédiction des flamants roses, Alice de Nussy en compagnie de Valéria Vanguelov, directrice éditoriale chez Grasset, fera découvrir les coulisses de la création d’un ouvrage jeunesse.

Médiathèque de Cognac 10 rue du Minage 16100 COgnac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr

English :

Meet the pink flamingos



Based on the album La Malédiction des flamants roses, Alice de Nussy, accompanied by Valéria Vanguelov, Editorial Director at Grasset, will take us behind the scenes of the creation of a children?s book.

German :

Auf Tuchfühlung mit den Flamingos



Anhand des Albums La Malédiction des flamants roses lässt Alice de Nussy in Begleitung von Valéria Vanguelov, Verlagsleiterin bei Grasset, hinter die Kulissen der Entstehung eines Jugendbuches blicken.

Italiano :

Incontro con i fenicotteri rosa



Basandosi sull’album La Malédiction des flamants roses (La maledizione dei fenicotteri rosa), Alice de Nussy e Valéria Vanguelov, direttore editoriale di Grasset, accompagneranno i lettori dietro le quinte della creazione di un libro per bambini.

Espanol :

Conozca a los flamencos rosas



Basándose en el álbum La Malédiction des flamants roses (La maldición de los flamencos rosas), Alice de Nussy y Valéria Vanguelov, Directora Editorial de Grasset, llevarán a los lectores entre bastidores de la creación de un libro infantil.

