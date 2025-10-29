Atelier Illustration d’automne Abbaye de Graville Le Havre

Atelier Illustration d’automne

Abbaye de Graville 53 Rue de l'Abbaye Le Havre

Atelier enfant proposer dans le cadre de l’exposition « Végétales, voyage dans l’illustration botanique ».

Si les fleurs se font plus rares, la nature n’en est pas moins belle en automne. Les feuilles prennent des teintes rouges orangées, les fruits et les légumes restent dans ces camaïeux. Explorons les merveilles de l’exposition Végétales, voyages dans l’illustration botanique avant de se poser et de reproduire courbes, tracés et couleurs.

De 9 à 15 ans Durée 2h

Inscription obligatoire au 02 35 24 51 00 ou par mail à reservatio-mah@lehavre.fr .

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00

