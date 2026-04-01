Atelier illustration de BD Place Dubarry Moncrabeau
Atelier illustration de BD Place Dubarry Moncrabeau mercredi 15 avril 2026.
Moncrabeau
Atelier illustration de BD
Place Dubarry Café associatif Lou Veratous Moncrabeau Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:00:00
fin : 2026-04-15 16:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Le café associatif Lou Veratous en collaboration avec l’association Les Amis d’Yves Chaland propose un atelier illustration de BD avec Marine Blandin, autrice de BD
Venez en famille vous initier à l’illustration de BD avec l’autrice de l’album Flash Info, sur le thème stop-pub .
Sur inscription –
Gratuit pour les familles adhérentes
5 € pour les familles non adhérentes .
Place Dubarry Café associatif Lou Veratous Moncrabeau 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 38 19 29 louveratous@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier illustration de BD
L’événement Atelier illustration de BD Moncrabeau a été mis à jour le 2026-04-08 par OT de l’Albret