Atelier illustration de BD Place Dubarry Moncrabeau

Moncrabeau

Atelier illustration de BD

Place Dubarry Café associatif Lou Veratous Moncrabeau Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15 16:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Le café associatif Lou Veratous en collaboration avec l’association Les Amis d’Yves Chaland propose un atelier illustration de BD avec Marine Blandin, autrice de BD

Venez en famille vous initier à l’illustration de BD avec l’autrice de l’album Flash Info, sur le thème stop-pub .

Sur inscription –

Gratuit pour les familles adhérentes

5 € pour les familles non adhérentes .

Place Dubarry Café associatif Lou Veratous Moncrabeau 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 38 19 29 louveratous@gmail.com

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English : Atelier illustration de BD

L’événement Atelier illustration de BD Moncrabeau a été mis à jour le 2026-04-08 par OT de l’Albret