Atelier illustration d’oracle Meilhards
vendredi 24 juillet 2026 · Meilhards
Informations pratiques
Meilhards
Atelier illustration d’oracle
7 route de la Bafferie Meilhards Corrèze
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 13:00:00
fin : 2026-07-24 16:00:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-08-05 2026-08-18
Un atelier créatif et introspectif.
Ce projet peut se poursuivre sur plusieurs séances, à votre rythme, pour construire un jeu complet qui vous ressemble.
Tout le matériel nécessaire est fourni sur place même les boissons.
Venez avec des vêtements “qui ne craignent rien” et de quoi attacher vos cheveux.
Réservation obligatoire
➔ Par téléphone au 06.89.55.24.09
➔ Via Facebook sur ma page L’Atelier Vivant d’Adeline
Possibilité d’offrir un atelier grâce aux cartes cadeaux.
Si vous souhaitez partager un moment particulier, les ateliers peuvent être privatisés pour des événements comme un anniversaire, un EVJF ou simplement un temps entre proches. .
7 route de la Bafferie Meilhards 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 55 24 09 atelier.vivant.adeline@gmail.com
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English : Atelier illustration d’oracle
L’événement Atelier illustration d’oracle Meilhards a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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