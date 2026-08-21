Atelier illustration jeunesse, Bibliothèque de Chery les Pouilly, Chéry-lès-Pouilly

Informations pratiques

Atelier illustration jeunesse Dimanche 4 octobre, 14h00 Bibliothèque de Chery les Pouilly Aisne

atelier limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T14:00:00+02:00 – 2026-10-04T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-04T14:00:00+02:00 – 2026-10-04T16:30:00+02:00

Accueil d’un illustrateur ou d’une illustratrice de livres jeunesse. Après une brève présentation de son parcours et de son métier, il ou elle animera un atelier de créativité autour du dessin de ses personnages. Cet atelier est réalisé avec le soutien de l’association de la fête du Livre de Merlieux et de la communauté de communes du Pays de la Serre.

Bibliothèque de Chery les Pouilly rue de crecy 02000 chery les pouilly Chéry-lès-Pouilly 02000 Aisne Hauts-de-France 0663154665 [{« type »: « phone », « value »: « 0663154665 »}, {« type »: « email », « value »: « livremonami@yahoo.fr »}] ancienne mairie et son annexe pour la pompe incendie, ancienne école des garçons, ancienne agence postale, depuis 1991, la bbiliothèque accueille les chérisiennes et chérisiens pour découvrir ses collections mais aussi participer à des animations et événements, quel que soit leur âge. parking à proximité, bâtiment ainsi que les sanitaires accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite

Biblis en folie 2026

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