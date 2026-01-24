Atelier illustration L’image raconte Montmorillon

Atelier illustration L’image raconte

9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne

Viens transformer tes phrases du quotidien en illustrations rigolotes, poétiques ou complètement absurdes comme Ce soir c’est pâtes bolo ! ou Mon chat fait la sieste … Un moment d’imagination, de couleurs, pour raconter autrement ce que l’on vit tous les jours.

Pour les 6/10 ans Gratuit Sur inscription au 05 49 91 78 09 .

9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 78 09 mediatheque@ville-montmorillon.fr

