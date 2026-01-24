Atelier illustration L’image raconte Montmorillon
Atelier illustration L’image raconte Montmorillon mercredi 18 février 2026.
Atelier illustration L’image raconte
9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Viens transformer tes phrases du quotidien en illustrations rigolotes, poétiques ou complètement absurdes comme Ce soir c’est pâtes bolo ! ou Mon chat fait la sieste … Un moment d’imagination, de couleurs, pour raconter autrement ce que l’on vit tous les jours.
Pour les 6/10 ans Gratuit Sur inscription au 05 49 91 78 09 .
9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 78 09 mediatheque@ville-montmorillon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier illustration L’image raconte
L’événement Atelier illustration L’image raconte Montmorillon a été mis à jour le 2026-01-21 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne