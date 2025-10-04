Atelier Illustration Médiathèque C.F. Ramuz Évian-les-Bains

Atelier Illustration Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque C.F. Ramuz Haute-Savoie

gratuit, 8 places, à partir du CP

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:30:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:30:00

Avec Cécile Arnicot, illustratrice et autrice pour la jeunesse, apprends à dessiner un baobab et réalise tes tampons et motifs au couleur de l’indigo d’Afrique.

Médiathèque C.F. Ramuz Rue du Port 74500 Évian-les-Bains Évian-les-Bains 74500 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450831580 http://www.mediathequeramuz.net [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/biblis-en-folie-atelier-illustration »}]

Cécile Arnicot