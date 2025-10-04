Atelier Illustration Médiathèque C.F. Ramuz Évian-les-Bains
gratuit, 8 places, à partir du CP
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:30:00
Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:30:00
Avec Cécile Arnicot, illustratrice et autrice pour la jeunesse, apprends à dessiner un baobab et réalise tes tampons et motifs au couleur de l’indigo d’Afrique.
Médiathèque C.F. Ramuz Rue du Port 74500 Évian-les-Bains Évian-les-Bains 74500 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450831580 http://www.mediathequeramuz.net [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/biblis-en-folie-atelier-illustration »}]
Cécile Arnicot