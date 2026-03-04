Atelier Illustration Wikipédia, Maison Des Femmes, Nantes

Atelier Illustration Wikipédia Mercredi 11 mars, 16h30 Maison Des Femmes Loire-Atlantique

Prix libre

Début : 2026-03-11T16:30:00+01:00 – 2026-03-11T19:00:00+01:00
Mercredi 11 mars – 16h30 à 19h00
Atelier d’illustration pour les articles wikipédia avec l’artiste Street art Evident.E
Inscription
Suivi du vernissage de l’exposition du mois, Les visionnaires de la construction européenne, à la MDF – 19h

Maison Des Femmes 15 Quai Ernest Renaud Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
Maison des Femmes