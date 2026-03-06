Atelier Illustration Wikipédia Maison des femmes – Simone de Beauvoir Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-11 16:30 – 19:00

Gratuit : oui Prix libre Tout public

Mercredi 11 mars – 16h30 à 19h00???? Atelier d’illustration pour les articles wikipédia avec l’artiste Street art Evident.E???? Inscription????Suivi du vernissage de l’exposition du mois, Les visionnaires de la construction européenne, à la MDF – 19h

Maison des femmes – Simone de Beauvoir Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 12 15 18 https://www.helloasso.com/associations/maison-des-femmes-simone-de-beauvoir/evenements/atelier-illustration-wikipedia



