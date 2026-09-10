Atelier illustrations d’automne artThérafa Riotord

Informations pratiques

Riotord

Atelier illustrations d’automne

artThérafa 3 montée de la Grotte Riotord Haute-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

matériel compris

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 09:30:00

fin : 2026-10-20 11:00:00

Date(s) :

2026-10-20

Atelier d’illustration, dessin et aquarelle pour saisir la beauté discrète de la faune et de la flore d’automne. De 9h30 à 11h – ados/adultes – 25 € matériel et collation compris

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artThérafa 3 montée de la Grotte Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 74 36 13 37

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English :

Illustration, drawing, and watercolor workshop to capture the subtle beauty of fall flora and fauna. From 9:30 a.m. to 11:00 a.m. — teens/adults — 25, including materials and a snack

L’événement Atelier illustrations d’automne Riotord a été mis à jour le 2026-09-10 par Haut Pays du Velay Tourisme