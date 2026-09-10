Atelier illustrations d’automne artThérafa Riotord
mardi 20 octobre 2026 · artThérafa · Riotord
Informations pratiques
Riotord
Atelier illustrations d’automne
artThérafa 3 montée de la Grotte Riotord Haute-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
matériel compris
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 09:30:00
fin : 2026-10-20 11:00:00
Date(s) :
2026-10-20
Atelier d’illustration, dessin et aquarelle pour saisir la beauté discrète de la faune et de la flore d’automne. De 9h30 à 11h – ados/adultes – 25 € matériel et collation compris
.
artThérafa 3 montée de la Grotte Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 74 36 13 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Illustration, drawing, and watercolor workshop to capture the subtle beauty of fall flora and fauna. From 9:30 a.m. to 11:00 a.m. — teens/adults — 25, including materials and a snack
L’événement Atelier illustrations d’automne Riotord a été mis à jour le 2026-09-10 par Haut Pays du Velay Tourisme
À voir aussi à Riotord (Haute-Loire)
- Contes musicaux et histoires jonglées Riotord 18 septembre 2026
- journées Européennes du Patrimoine: Clavas: Un trésor du patrimoine land art à Clavas Riotord 19 septembre 2026
- Un trésor du patrimoine : nature et hameau préservé – SITE CISTERCIEN DE CLAVAS – RIOTORD, Abbaye Notre-Dame de Clavas, Riotord 19 septembre 2026
- Journées Européennes du patrimoine: visite de l’orgue Riotord 19 septembre 2026
- DÉCOUVERTE DE L’ORGUE, ÉGLISE DE RIOTORD, Église Saint-Jean-Baptiste, Riotord 19 septembre 2026