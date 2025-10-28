Atelier imagine et décore un gâteau chien Librairie Les 400 coups Le Havre

Atelier imagine et décore un gâteau chien Librairie Les 400 coups Le Havre mardi 28 octobre 2025.

Atelier imagine et décore un gâteau chien

Librairie Les 400 coups 1 Rue Édouard Herriot Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 14:30:00

fin : 2025-10-28

Date(s) :

2025-10-28

À partir des illustrations du livre Iggy , imagine ton chien comestible comme un.e vrai.e artiste pâtissier.e à l’aide d’accessoires gourmands sur une base sucrée ou salée.

(Tu pourras engloutir ton chef-d’œuvre pour le goûter)

Hélène Souillard, diplômée de l’Esadhar et titulaire d’un CAP pâtisserie, puise dans son double savoir-faire pour explorer l’esthétique de la nourriture. Depuis sept ans, elle crée des fac-similés saisissants de jambon, cornichons, olives ou homards, réalisés en résine, silicone et céramique. Inspirée par l’univers domestique des années 1930-1980, elle s’attache à recréer des compositions alimentaires d’une perfection presque inquiétante. Ses œuvres interrogent les notions d’attirance et de répulsion, le comestible et le cosmétique, brouillant les pistes entre ce qui est réel et ce qui ne l’est pas.

Minimum 4 personnes matériel fourni

6 à 10 ans (ou à partir de 4 ans accompagnés d’un adulte) Durée 1h

Inscription via info@les400coups.fr .

Librairie Les 400 coups 1 Rue Édouard Herriot Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 79 15 80 info@les400coups.fr

English : Atelier imagine et décore un gâteau chien

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier imagine et décore un gâteau chien Le Havre a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie