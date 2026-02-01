Atelier Imagine et fabrique un gâteau-chien Librairie jeunesse Les 400 coups Le Havre

Atelier Imagine et fabrique un gâteau-chien

Librairie jeunesse Les 400 coups 1 Rue Édouard Herriot Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 14:30:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Hélène Souillard propose un atelier créatif pâtissier à partir des illustrations du livre Iggy.

Imagine ton chien comestible comme un.e vrai.e artiste pâtissier.e à l’aide d’accessoires gourmands sur une base sucrée ou salée.

(Tu pourras engloutir ton chef-d’œuvre pour le goûter)

Hélène Souillard, diplômée de l’Esadhar et titulaire d’un CAP pâtisserie, puise dans son double savoir-faire pour explorer l’esthétique de la nourriture. Depuis sept ans, elle crée des fac-similés saisissants de jambon, cornichons, olives ou homards, réalisés en résine, silicone et céramique. Inspirée par l’univers domestique des années 1930-1980, elle s’attache à recréer des compositions alimentaires d’une perfection presque inquiétante. Ses œuvres interrogent les notions d’attirance et de répulsion, le comestible et le cosmétique, brouillant les pistes entre ce qui est réel et ce qui ne l’est pas.

Minimum 4 personnes Matériel fourni

6 à 10 ans (ou à partir de 4 ans accompagné d’un adulte)

Durée 1h

Réservation obligatoire via info+reservation@les400coups.fr .

Librairie jeunesse Les 400 coups 1 Rue Édouard Herriot Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 79 15 80 info@les400coups.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Imagine et fabrique un gâteau-chien

L’événement Atelier Imagine et fabrique un gâteau-chien Le Havre a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie