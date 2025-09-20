Atelier : imagine ton appartement des Cités-jardins Appartement patrimonial de la cité-jardins de Suresnes Suresnes

Samedi 20 septembre, 14h00
Appartement patrimonial de la cité-jardins de Suresnes
Hauts-de-Seine

Après la découverte de notre ancienne loge de gardien réaménagée et meublée à la façon des années 30, venez aménager et décorer l’intérieur de votre propre appartement des Cités-jardins.

Vous aurez à votre disposition, papiers, colles, ciseaux et une sélection éclectique de meubles et objets du quotidien.

Appartement patrimonial de la cité-jardins de Suresnes 12 avenue Alexandre Maistrasse 92150 Suresnes Suresnes 92150 Quartier Cité-Jardins Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 18 37 37 https://webmuseo.com/ws/musee-suresnes/app/report/index.html

Atelier créatif

©Ville de Suresnes