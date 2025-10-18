Atelier « imaginer la ville du futur » 33 rue de la Vallée 44880 Sautron Sautron

Atelier « imaginer la ville du futur » Samedi 18 octobre, 15h00 33 rue de la Vallée 44880 Sautron Loire-Atlantique

Pour les 8-13 ans

Début : 2025-10-18T15:00 – 2025-10-18T16:30

Comment transformer une feuille molle en un objet qui tient debout tout seul ? En faisant des plis ! A l’aide de feuilles en papier colorées, viens créer des formes, fabrique ton architecture et imagine en collectif la ville du futur !

0240635221 https://www.laparenthese-sautron.fr/ Médiathèque

© Ville de Sautron