Atelier Imaginer le Potager de ses Rêves Maison de la Terre Lantic

Maison de la Terre Fontaine de Trémargat Lantic Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-01 14:00:00
fin : 2025-11-01 17:00:00
2025-11-01
Vous ne savez pas où installer votre potager ? Qui pousse à l’ombre ? Comment circuler dans mon jardin ? Ensemble, nous verrons comment organiser un potager pratique, agréable et adapté à votre espace.
Animé par Synergie Végétale. Sur Réservation. .
Maison de la Terre Fontaine de Trémargat Lantic 22410 Côtes-d'Armor Bretagne
