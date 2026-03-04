Atelier immersif avec Act Up-Paris, Université d’Évry – Bâtiment Maupertuis – amphi 100, Évry-Courcouronnes

Atelier immersif avec Act Up-Paris Mardi 17 mars, 09h00 Université d’Évry – Bâtiment Maupertuis – amphi 100 Essonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-17T09:00:00+01:00 – 2026-03-17T12:30:00+01:00

Fin : 2026-03-17T09:00:00+01:00 – 2026-03-17T12:30:00+01:00

Pensé comme un temps d’échange concret et engagé, Act Up-Paris, organisation emblématique de la lutte contre le VIH/sida depuis 1989, propose un atelier, immersif et interactif, aux étudiant.es. Un véritable parcours vivant à travers l’histoire des luttes contre le VIH, en articulant mémoire, archives et enjeux actuels.

Au programme une présentation d’Act Up-Paris : histoire, organisation, contexte politique et combats menés depuis la fin des années 1980, une sensibilisation à la valeur patrimoniale des archives militantes, aux méthodologies de travail sur des archives politiques et sensibles : cadres juridiques et éthiques (autorisations, restrictions, données nominatives, respect des parcours) mais aussi une réflexion sur la collecte, la conservation et la valorisation des archives (expositions, outils de recherche, publications scientifiques et dispositifs pédagogiques). Marc-Antoine Bartoli (Act Up-Paris) et Lucile Douchin (Archives nationales) animeront cet atelier.

Cet atelier s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent comprendre l’histoire et l’actualité des mobilisations contre le VIH/sida, réfléchir aux enjeux de mémoire et s’informer dans un cadre engagé et pédagogique.

Un rendez-vous pour apprendre, questionner et s’inspirer de pratiques militantes qui continuent de transformer nos sociétés.

Atelier proposé par le pôle Arts & Culture dans le cadre du Mois de l’Egalité

Université d’Évry – Bâtiment Maupertuis – amphi 100 3 rue du Père André Jarlan – Evry-Courcouronnes Évry-Courcouronnes 91080 Courcouronnes Essonne Île-de-France

Mémoire des luttes, archives militantes et enjeux contemporains