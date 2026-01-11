Atelier immersif : Comment cuisinerons-nous en 2040 ? Écopôle Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-26 16:00 – 18:00

Gratuit : non Gratuit. Sur inscription. Lien d’inscription Adulte, Etudiant, Senior, Personne en situation de handicap

Atelier immersif : Comment cuisinerons-nous en 2040 ?Une immersion dans ce que pourrait être notre quotidien en 2040 mis en lumière à travers nos possibilités de choix dans nos cuisines ! Quels ustensiles, quels ingrédients, quelles sources d’énergie ? En deux heures voyageons dans le futur pour mieux envisager des changements demain ! Le lundi 26 janvierde 14h à 16h, à Écopôle(31 rue Louis Joxe à Nantes). Gratuit. Sur Inscription : lien d’inscriptionAnimé par l’association Cap Low-Tech. Contact : Sylvie Guibert, sylvie.guibert@ecopole.org

Écopôle Île de Nantes Nantes 44200

02 40 48 54 54 http://www.ecopole.com 0240485454 https://framaforms.org/inscription-atelier-comment-cuisinerons-nous-dans-15-ans-1767783634?info=republished



