Atelier immersion Bachelor Systèmes Aéronautiques ESME Bordeaux Le Taillan-Médoc jeudi 23 octobre 2025.

Plonge dans l’univers de l’aéronautique et du spatial avec l’ESME Bordeaux grâce à nos ateliers d’immersion ! Au programme : atelier pratique, rencontre avec nos professeurs et découverte de l’ambiance du campus. L’occasion idéale de tester la formation et d’affiner ton projet d’orientation.

Bachelor Systèmes Aéronautiques et Spatiaux

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS POUR UNE CROISSANCE VERTE

L’urgence climatique oblige à accélérer la transition énergétique dans les secteurs les plus énergivores que sont les transports et le bâtiment qui représentent respectivement 49% et 28% de l’énergie consommée en France (selon l’Agence de la Transition énergétique).

Les objectifs fixés par la loi « transition énergétique pour une croissance verte », donne à la France des moyens d’action pour créer des milliers d’emplois auxquels répondent parfaitement les formations du pôle Transports de l’ESME Expertises, école de l’énergie et du numérique pour un monde durable.

La combinaison de systèmes intelligents et de l’IA va permettre cette transition.

Renforcer l’écosystème aéronautique en Nouvelle-Aquitaine : l’ESME et l’IPSA s’engagent.

L’ESME et l’IPSA annoncent un partenariat stratégique pour dynamiser le secteur aéronautique et spatial en Nouvelle-Aquitaine.

Ce nouvel accord s’inscrit dans le cadre du développement du Bachelor Systèmes aéronautiques et spatiaux, désormais proposé à l’ESME Bordeaux. Cette collaboration vise à renforcer les compétences locales dans ce domaine clé, en associant l’expertise pédagogique de l’ESME à celle de l’IPSA, afin de répondre aux besoins croissants de l’industrie et d’accompagner la formation des ingénieurs de demain. Ensemble, les deux institutions s’engagent à soutenir l’innovation et l’excellence dans la région.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-23T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-23T17:00:00.000+02:00

ESME Bordeaux 178 Cr du Médoc 33300 Bordeaux Germignan Le Taillan-Médoc 33320 Gironde