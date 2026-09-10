Atelier Impression 3D avec Violaine Sausset Maison médicale Mediscie Saint-Crespin

Informations pratiques

Saint-Crespin

Atelier Impression 3D avec Violaine Sausset

Maison médicale Mediscie 6 rue des Vergers Saint-Crespin Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Dans le cadre de l »exposition qui se tient à la Maison de Santé Médiscie jusqu’au 18 décembre, l’artiste Violaine Sausset vous emmène dans les coulisses de son art avec un atelier d’impression 3D.

Précisions et modalités à venir. .

Maison médicale Mediscie 6 rue des Vergers Saint-Crespin 76590 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 60 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Impression 3D avec Violaine Sausset

L’événement Atelier Impression 3D avec Violaine Sausset Saint-Crespin a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Terroir de Caux