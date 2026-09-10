Atelier Impression 3D avec Violaine Sausset Maison médicale Mediscie Saint-Crespin
samedi 10 octobre 2026 · Maison médicale Mediscie · Saint-Crespin
Informations pratiques
Saint-Crespin
Atelier Impression 3D avec Violaine Sausset
Maison médicale Mediscie 6 rue des Vergers Saint-Crespin Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Dans le cadre de l »exposition qui se tient à la Maison de Santé Médiscie jusqu’au 18 décembre, l’artiste Violaine Sausset vous emmène dans les coulisses de son art avec un atelier d’impression 3D.
Précisions et modalités à venir. .
Maison médicale Mediscie 6 rue des Vergers Saint-Crespin 76590 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 60 01
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English : Atelier Impression 3D avec Violaine Sausset
L’événement Atelier Impression 3D avec Violaine Sausset Saint-Crespin a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Terroir de Caux