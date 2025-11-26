Atelier impression 3D Biblio’fil Médiathèque Claire Bretécher Le Cellier

Atelier impression 3D Biblio’fil Médiathèque Claire Bretécher Le Cellier mercredi 26 novembre 2025.

Atelier impression 3D Biblio’fil

Médiathèque Claire Bretécher 62 Rue de Bel air Le Cellier Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 14:30:00

fin : 2025-11-26 15:30:00

Date(s) :

2025-11-26

Avec un stylo 3D ou une imprimante, crée du relief avec l’Espace Multimédia de la COMPA

8 10 ans

Inscription conseillée .

Médiathèque Claire Bretécher 62 Rue de Bel air Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 25 44 82

English :

With a 3D pen or a printer, create relief with COMPA’s Multimedia Space

German :

Erstelle mit einem 3D-Stift oder einem Drucker ein Relief mit dem Espace Multimédia de la COMPA

Italiano :

Utilizzate una penna o una stampante 3D per creare effetti tridimensionali con lo Spazio multimediale di COMPA

Espanol :

Utiliza un bolígrafo 3D o una impresora para crear efectos tridimensionales con el Espacio Multimedia de COMPA

L’événement Atelier impression 3D Biblio’fil Le Cellier a été mis à jour le 2025-08-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis