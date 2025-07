Atelier impression d’une estampe en sérigraphie Le Grand Huit Rennes

Atelier impression d’une estampe en sérigraphie Le Grand Huit Rennes 10 – 31 juillet, les jeudis Ille-et-Vilaine

Inscription obligatoire, 40€

Andy Wahrol, Shepard Fairey (OBEY), Vivienne Westwood, Gfeller + Hellsgard… plongez dans l’univers fascinant de la création d’estampes originales lors de cet atelier !

Animé par Anna et Anthony, artistes experts en création artistique en sérigraphie. Ici, vous aurez l’occasion d’imprimer par vous-même une œuvre unique en sérigraphie et de repartir avec un exemplaire original de l’estampe, une création visuelle contemporaine et inédite, à encadrer, à exposer chez vous ou à offrir.

**Ce que vous allez apprendre :** Découvrez le processus créatif de cette technique d’imprimerie artisanale, allant de la décomposition de l’image à la fabrication des écrans (pochoirs), en passant par la préparation des couleurs (encres) et du papier.

Initiez-vous aux gestes spécifiques qui permettent une impression subtile des différentes strates et une superposition de tons vifs pour concevoir une création haute en couleur.

Ne manquez pas cette opportunité de découvrir une nouvelle technique de création dans un moment de partage et de convivialité. Réservez votre place dès maintenant et laissez libre cours à votre imagination dans cet atelier créatif !

Tout public, à partir de 8 ans

Durée : 2h

Avec L’Atelier du Bourg

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-10T15:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-31T17:30:00.000+02:00

Le Grand Huit 20 rue Pierre Martin rennes Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine