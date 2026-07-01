AGENDA · Coray
Atelier impression solaire au curcuma Coray
mercredi 22 juillet 2026 · Coray
Informations pratiques
Coray
Atelier impression solaire au curcuma
Médiathèque de Pors-Clos Coray Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Atelier impression solaire au curcuma sur papier à la Médiathèque de Pors-Clos à Coray, .
Médiathèque de Pors-Clos Coray 29370 Finistère Bretagne +33 2 98 74 43 53
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English :
L’événement Atelier impression solaire au curcuma Coray a été mis à jour le 2026-06-27 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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