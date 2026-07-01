UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Coray

Atelier impression solaire au curcuma Coray

mercredi 22 juillet 2026 · Coray

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Médiathèque de Pors-Clos
Ville
29370 Coray
Département
Finistère
Tarif

Coray

Atelier impression solaire au curcuma

Médiathèque de Pors-Clos Coray Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Atelier impression solaire au curcuma sur papier à la Médiathèque de Pors-Clos à Coray,   .

Médiathèque de Pors-Clos Coray 29370 Finistère Bretagne +33 2 98 74 43 53 

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English :

L’événement Atelier impression solaire au curcuma Coray a été mis à jour le 2026-06-27 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou

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