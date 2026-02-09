ATELIER IMPRESSION TEXTILE & ENCRES VÉGÉTALES Montpellier

ATELIER IMPRESSION TEXTILE & ENCRES VÉGÉTALES

13 Rue du Faubourg Saint-Jaumes Montpellier Hérault

Tarif : 120 – 120 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Atelier Impression Textile & Encres Végétales

Le 1er dimanche de chaque mois. Prochaine date le 01er mars 2026

Atelier Impression Textile & Encres Végétales

Le 1er dimanche de chaque mois. Prochaine date le 01er mars 2026

Cet atelier propose une immersion sensible et créative dans l’univers de l’impression textile végétale.

Vous découvrirez comment les plantes deviennent encres, comment les gestes façonnent les motifs, et comment une même matière peut produire une infinité de nuances.

Une journée d’initiation créative et expérimentale

Encadré par Fanny Hassler, scénographe passionnée de teinture végétale, et Hélène Rallo, artiste enseignante et fondatrice d’Enfants Designers, cet atelier invite à découvrir les principes de la teinture naturelle et les techniques d’impression à base d’encres végétales.

Au programme

Observation et croquis d’inspiration

Découverte des plantes tinctoriales au Jardin des Plantes

Initiation à la technique historique des indiennes

Création de vos propres outils d’impression (pochoirs, motifs)

Tests sur textile et réalisation finale sur housse de coussin et/ou t-shirt

Une véritable immersion créative, entre nature, art et artisanat.

Déroulé de la journée

10h Accueil à l’atelier, présentation et premières expérimentations

11h 13h30 Exploration au Jardin des Plantes (pique-nique sur place)

14h 17h Pratique, impressions textiles, retours d’expérience

Tout le matériel est fourni.

120 € personne 200 € à deux .

13 Rue du Faubourg Saint-Jaumes Montpellier 34000 Hérault Occitanie atelier@enfantsdesigners.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Textile Printing & Vegetable Inks Workshop

1st Sunday of each month. Next date March 01st 2026

L’événement ATELIER IMPRESSION TEXTILE & ENCRES VÉGÉTALES Montpellier a été mis à jour le 2026-02-05 par 34 OT MONTPELLIER