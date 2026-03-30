Atelier impression végétale Découvrez le Tataki zomé 12 Vaux Leigné-les-Bois Leigné-les-Bois
Atelier impression végétale Découvrez le Tataki zomé 12 Vaux Leigné-les-Bois Leigné-les-Bois samedi 25 avril 2026.
Atelier impression végétale Découvrez le Tataki zomé
12 Vaux Leigné-les-Bois 12 LD Vaux Leigné-les-Bois Leigné-les-Bois Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Chez Hélène Lachal, chaque plante médicinale est cultivée de manière durable et récoltée à la main avant d’être transformée. Elle vous propose de les utiliser pour réaliser un tataki zomé. Cet art ancestral japonnais permet d’imprimer manuellement des motifs sur du papier ou du tissu à partir de végétaux. Cette technique n’aura plus de secrets pour vous à la fin de cette matinée !
A partir de 4 ans
Réservation obligatoire sur tourisme-chatelleraut.fr .
12 Vaux Leigné-les-Bois 12 LD Vaux Leigné-les-Bois Leigné-les-Bois 86450 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier impression végétale Découvrez le Tataki zomé
L’événement Atelier impression végétale Découvrez le Tataki zomé Leigné-les-Bois a été mis à jour le 2026-03-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne