Atelier impression végétale Découvrez le Tataki zomé 12 Vaux Leigné-les-Bois Leigné-les-Bois

Atelier impression végétale Découvrez le Tataki zomé

12 Vaux Leigné-les-Bois 12 LD Vaux Leigné-les-Bois Leigné-les-Bois Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Chez Hélène Lachal, chaque plante médicinale est cultivée de manière durable et récoltée à la main avant d’être transformée. Elle vous propose de les utiliser pour réaliser un tataki zomé. Cet art ancestral japonnais permet d’imprimer manuellement des motifs sur du papier ou du tissu à partir de végétaux. Cette technique n’aura plus de secrets pour vous à la fin de cette matinée !

A partir de 4 ans

Réservation obligatoire sur tourisme-chatelleraut.fr .

12 Vaux Leigné-les-Bois 12 LD Vaux Leigné-les-Bois Leigné-les-Bois 86450 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier impression végétale Découvrez le Tataki zomé

L’événement Atelier impression végétale Découvrez le Tataki zomé Leigné-les-Bois a été mis à jour le 2026-03-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne