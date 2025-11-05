ATELIER IMPRESSION VÉGÉTALE Latoue
SALLE DES ASSOCIATIONS Latoue Haute-Garonne
Début : 2025-11-05 14:30:00
fin : 2025-11-05 17:00:00
2025-11-05
Atelier impression végétale et couture avec Sabine Pianetti organisé par l’association Lacunapa.
Sabine de Gaïa Fior vous apprendra la technique du martelage pour imprimer des végétaux à tanin sur du tissu.
Apportez tablier, gants, machine à coudre et petit matériel de couture (fil blanc ou noir).
Sont fournis les tissus pour impression et couture et le matériel de martelage.
Places limitées !
Pensez à vous inscrire ! 10 .
SALLE DES ASSOCIATIONS Latoue 31800 Haute-Garonne Occitanie atelierslacunapa@gmail.com
English :
Vegetable printing and sewing workshop with Sabine Pianetti organized by the Lacunapa association.
German :
Pflanzendruck- und Nähworkshop mit Sabine Pianetti, organisiert von der Lacunapa Association.
Italiano :
Laboratorio di stampa e cucito vegetale con Sabine Pianetti organizzato dall’associazione Lacunapa.
Espanol :
Taller de estampación vegetal y costura con Sabine Pianetti organizado por la asociación Lacunapa.
