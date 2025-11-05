ATELIER IMPRESSION VÉGÉTALE Latoue

ATELIER IMPRESSION VÉGÉTALE

SALLE DES ASSOCIATIONS Latoue Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-05 14:30:00

fin : 2025-11-05 17:00:00

2025-11-05

Atelier impression végétale et couture avec Sabine Pianetti organisé par l’association Lacunapa.

Sabine de Gaïa Fior vous apprendra la technique du martelage pour imprimer des végétaux à tanin sur du tissu.

Apportez tablier, gants, machine à coudre et petit matériel de couture (fil blanc ou noir).

Sont fournis les tissus pour impression et couture et le matériel de martelage.

Places limitées !

Pensez à vous inscrire ! 10 .

SALLE DES ASSOCIATIONS Latoue 31800 Haute-Garonne Occitanie atelierslacunapa@gmail.com

English :

Vegetable printing and sewing workshop with Sabine Pianetti organized by the Lacunapa association.

German :

Pflanzendruck- und Nähworkshop mit Sabine Pianetti, organisiert von der Lacunapa Association.

Italiano :

Laboratorio di stampa e cucito vegetale con Sabine Pianetti organizzato dall’associazione Lacunapa.

Espanol :

Taller de estampación vegetal y costura con Sabine Pianetti organizado por la asociación Lacunapa.

