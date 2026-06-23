Berrien

Atelier Impressions Végétales à Berrien.

Berrien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 10:00:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Atelier Impression végétales Mercredi 1er Juillet, 10h, à Berrien

Venez vous balader, cueillir des végétaux pour ensuite créer des œuvres d’art. Vous y découvrirez différentes techniques d’impressions Cyanotype, empreinte de pastel, Tataki zomé.

Activité gratuite en partenariat avec les Rendez-vous des Monts d’Arrée. Inscriptions au 07.88.98.49.65 .

Berrien 29690 Finistère Bretagne +33 7 88 98 49 65

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English :

L’événement Atelier Impressions Végétales à Berrien. Berrien a été mis à jour le 2026-06-23 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ