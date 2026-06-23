Atelier Impressions Végétales à Berrien. Berrien
Atelier Impressions Végétales à Berrien. Berrien mercredi 1 juillet 2026.
Berrien
Atelier Impressions Végétales à Berrien.
Berrien Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 10:00:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Atelier Impression végétales Mercredi 1er Juillet, 10h, à Berrien
Venez vous balader, cueillir des végétaux pour ensuite créer des œuvres d’art. Vous y découvrirez différentes techniques d’impressions Cyanotype, empreinte de pastel, Tataki zomé.
Activité gratuite en partenariat avec les Rendez-vous des Monts d’Arrée. Inscriptions au 07.88.98.49.65 .
Berrien 29690 Finistère Bretagne +33 7 88 98 49 65
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English :
L’événement Atelier Impressions Végétales à Berrien. Berrien a été mis à jour le 2026-06-23 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ