Atelier imprimante 3D au Fab Lab MARCIAC Marciac

MARCIAC 10 Bis rue du Chevalier d'Antras Marciac Gers
Début : 2026-02-28 09:30:00
fin : 2026-02-28 12:30:00
2026-02-28
La Micro-Folie enrichit sa programmation avec un atelier créatif et technologique proposé au FabLab, dédié à la création d’un porte-clé, avec les imprimantes 3D. Cet atelier offre au public l’opportunité de découvrir les possibilités de la fabrication numérique à travers une réalisation concrète et originale.
Accessible à tous sur réservation, cet atelier se veut à la fois pédagogique et convivial, favorisant la découverte des technologies du FabLab dans un cadre accueillant et créatif.
+33 5 62 08 93 01 conseillernumerique@marciac.fr
La Micro-Folie enriches its program with a creative and technological workshop offered at the FabLab, dedicated to the creation of a key ring, using 3D printers. This workshop offers the public the opportunity to discover the possibilities of digital manufacturing through a concrete and original creation.
Accessible to all by reservation, this workshop is designed to be both educational and convivial, encouraging the discovery of FabLab technologies in a welcoming and creative setting.
