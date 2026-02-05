Atelier imprimante 3D au Fab Lab MARCIAC Marciac
Atelier imprimante 3D au Fab Lab MARCIAC Marciac jeudi 5 mars 2026.
Atelier imprimante 3D au Fab Lab
MARCIAC 10 Bis rue du Chevalier d’Antras Marciac Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-05 14:30:00
fin : 2026-03-05 16:30:00
Date(s) :
2026-03-05
La Micro-Folie enrichit sa programmation avec un atelier créatif et technologique proposé au FabLab, dédié à la création d’un porte-clé, avec les imprimantes 3D. Cet atelier offre au public l’opportunité de découvrir les possibilités de la fabrication numérique à travers une réalisation concrète et originale.
Accessible à tous sur réservation, cet atelier se veut à la fois pédagogique et convivial, favorisant la découverte des technologies du FabLab dans un cadre accueillant et créatif.
.
MARCIAC 10 Bis rue du Chevalier d’Antras Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 08 93 01 conseillernumerique@marciac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La Micro-Folie enriches its program with a creative and technological workshop offered at the FabLab, dedicated to the creation of a key ring, using 3D printers. This workshop offers the public the opportunity to discover the possibilities of digital manufacturing through a concrete and original creation.
Accessible to all by reservation, this workshop is designed to be both educational and convivial, encouraging the discovery of FabLab technologies in a welcoming and creative setting.
L’événement Atelier imprimante 3D au Fab Lab Marciac a été mis à jour le 2026-02-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65