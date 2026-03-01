Atelier imprimante 3D Fleur de printemps MARCIAC Marciac

Atelier imprimante 3D Fleur de printemps

MARCIAC 10 Bis rue du Chevalier d’Antras Marciac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 13:30:00

fin : 2026-03-28 15:50:00

Date(s) :

2026-03-28

Au cœur du pôle culturel et touristique des Augustins, une programmation riche et accessible à tous vous attend, mêlant patrimoine, création artistique et expériences immersives.

Venez utiliser l’imprimante 3D pour créer de A à Z, une fleur décorative avec l’aide du Fab manager. Repartez avec votre création

.

MARCIAC 10 Bis rue du Chevalier d'Antras Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 78 10 66 16 mdv@marciac.fr

English :

At the heart of the Augustins cultural and tourist center, a rich program of events accessible to all awaits you, combining heritage, artistic creation and immersive experiences.

Come and use the 3D printer to create a decorative flower from A to Z, with the help of the Fab manager. Leave with your own creation

