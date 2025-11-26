Atelier imprimante 3D Ussel

Atelier imprimante 3D Ussel mercredi 26 novembre 2025.

11 Rue du 4 Septembre Ussel Corrèze

2025-11-26

2025-11-26

2025-11-26

Atelier proposé par le conseiller numérique de Haute-Corrèze Communauté.

Découverte de l’imprimante 3D et création de décorations de Noël

Gratuit tout public .

11 Rue du 4 Septembre Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 31 47 mediatheque.ussel@hautecorrezecommunaute.fr

