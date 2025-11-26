Atelier imprimante 3D Ussel
Atelier imprimante 3D Ussel mercredi 26 novembre 2025.
Atelier imprimante 3D
11 Rue du 4 Septembre Ussel Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-26
fin : 2025-11-26
Date(s) :
2025-11-26
Atelier proposé par le conseiller numérique de Haute-Corrèze Communauté.
Découverte de l’imprimante 3D et création de décorations de Noël
Gratuit tout public .
11 Rue du 4 Septembre Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 31 47 mediatheque.ussel@hautecorrezecommunaute.fr
English : Atelier imprimante 3D
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier imprimante 3D Ussel a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme de Haute Corrèze